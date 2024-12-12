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Alanya'da Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı

Alanya'da Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı
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Alanya'nın Karapınar mevkiinde mahsur kalan iki köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından zorlu bir operasyona rağmen kurtarıldı. 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda yapılan kurtarma, ekipler için büyük bir zorluk yaşattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mahsur kalan 2 köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Alanya'nın merkeze bağlı Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda mahsur kalan 2 köpek, zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma ekipleri tarafından kayalıklardan kurtarıldı. 3 kişiden oluşan hayvanları kurtarma operasyonunda iple erişim tekniği kullanılırken, 100 metre yüksekliğindeki dik ve engebeli arazi kurtarma ekiplerine zorluk yaşattı.

Susuz ve bitkin halde kalan hayvanlar, kontrollü bir şekilde kayalıklardan indirilerek serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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