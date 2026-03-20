Lüks otomobil seraya daldı aynı noktada 3 günde ikinci kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobil bir seraya girdi, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay, D-400 Karayolu İmamlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobil seraya uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralanırken yine aynı noktada üç gün incede kaza yaşandığı bildirildi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu İmamlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur E. (39) idaresindeki 34 ERC 033 plakalı BMW marka lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 60 metre sürüklenerek yol kenarındaki muz serasına girdi. Aynı noktada 3 gün önce de benzer şekilde tek taraflı bir kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada sürücü Onur E. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Nurhayat E. (42) ve çocukları Ali Demir E. (8) ile Defne E. (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü