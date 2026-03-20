Lüks otomobil seraya daldı aynı noktada 3 günde ikinci kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobil seraya uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralanırken yine aynı noktada üç gün incede kaza yaşandığı bildirildi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu İmamlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur E. (39) idaresindeki 34 ERC 033 plakalı BMW marka lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 60 metre sürüklenerek yol kenarındaki muz serasına girdi. Aynı noktada 3 gün önce de benzer şekilde tek taraflı bir kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada sürücü Onur E. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Nurhayat E. (42) ve çocukları Ali Demir E. (8) ile Defne E. (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

