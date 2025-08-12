Alanya'da Klima Montajı Sırasında 6. Kattan Düşme Felaketi

Alanya'da Klima Montajı Sırasında 6. Kattan Düşme Felaketi
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde klima montajı yaparken dengesini kaybedip 6. kattan düşen A.D. ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürerken, gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balkonda klima takmaya çalışan bir kişi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, 12: 00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki A.D apartmanın 6. katında balkonda klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybetti. Talihsiz genç, metrelerce yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
