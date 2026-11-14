Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya’da kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya’da kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya’da 23 Ekim’de motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi, 22 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti; ALKÜ Rektörü Türkdoğan taziye mesajı yayımladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti. Genç öğrencinin vefatı, eğitim gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesini yasa boğdu.

Kaza, 23 Ekim günü Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi, memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.

Fatma İşler'in vefatının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da taziye mesajı yayımladı. Üniversitenin paylaştığı mesajda, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Fatma İşler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Rektör Türkdoğan mesajında, "Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, arkadaşları ve ALKÜ ailemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş50

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda16

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai21

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu11

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var20

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu