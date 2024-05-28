Alanya'da kaybolan liseli genç otelin sahilinde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan liseli genç bu sabah bir otelin sahilinde sağlıklı bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim T. (16), dün sabah okula gitmek için evden çıktı. Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne hiç gitmediğini öğrenen Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirmişti. Genç liseli bu sabah Konaklı Mahallesinde bulunan bir otelin sahilinde bulundu. Nderim T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA