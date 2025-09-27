Alanya'da Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Asmaca Mahallesi'nde kaybolan 80 yaşlarında alzheimer hastası bulundu.

Alzheimer hastası Mehmet Yaman'ın kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 1 dron, 1 araç ve 4 personelden oluşan ekip görevlendirilirken, Jandarma ekipleri ve arama kurtarma gönüllüleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun arazi taramasının ardından kayıp vatandaş sağ olarak bulundu. Yapılan ilk kontrollerin ardından Mehmet Yaman güvenli bölgeye tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA