Alanya'da Kavşakta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Alanya'da Kavşakta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta dönüş yapan bir otomobilin önüne çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta dönüş yapan otomobilin önüne çıktığını görünce sürüş hakimiyetini kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (49) idaresindeki 06 DEH 037 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, henüz ismi öğrenilemeyen 07 ASK 780 plakalı motosikletin sürücüsü dengesini kaybedip motosikletle birlikte yere düştü, ardından sürüklenip otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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