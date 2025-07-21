Alanya'da Kavşakta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta dönüş yapan otomobilin önüne çıktığını görünce sürüş hakimiyetini kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (49) idaresindeki 06 DEH 037 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, henüz ismi öğrenilemeyen 07 ASK 780 plakalı motosikletin sürücüsü dengesini kaybedip motosikletle birlikte yere düştü, ardından sürüklenip otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA