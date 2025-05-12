Alanya'da Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunun iki grup tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda A.A. (19), babası M.A'nın (45) da bulunduğu eve gitti. Evden av tüfeğini alarak babası ile birlikte tekrar olay yerine gelen A.A., tüfekle Harun Köleoğlu'na (19) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köleoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınarak bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.A., M.A. ve E.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. ve M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA