Alanya'da Kamyonun Yola Döktüğü Yağ Kazalara Yol Açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kamyondan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir motosiklet sürücünün dökülen yağda dengesini kaybederek yola savrulması ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Alanya'nın D-400 kara yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir kamyondan yola dökülen yağ, trafik akışını olumsuz etkiledi. Tosmur Mahallesi kavşağı ve Çıplaklı Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında ise yoğun yağ birikintisi olması nedeniyle 6 motosikletli yola savruldu. Kazalarda şans eseri yaralan olmazken, bazı araçlar ise kayganlaşan yoldan güçlükle uzaklaştı.

Motosikletlinin yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı

Bir motosiklet sürücünün dökülen yağda direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulması ise kameraya saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, oluşabilecek kazaları önlemek için yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından Karayolları ekipleri bölgeye gelerek yolu temizleme çalışması başlattı. - ANTALYA