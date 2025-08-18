Alanya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Alanya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda bir markete operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyonda, markette yapılan aramalarda 18 adet elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara, 40 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

