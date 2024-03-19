Alanya'da intihar teşebbüsü saniye saniye kaydedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerinde bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden aşağıya atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklarda daha fazla tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden aşağı çakıldı. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA