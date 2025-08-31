Alanya'da İki Esnaf Grubunun Kavgası Güvenlik Kamerasında

Alanya'da İki Esnaf Grubunun Kavgası Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun saç saça baş başa kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sonrası taraflar şikayetçi olmayınca işlem yapılmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun saç saça baş başa kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga eden taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca kimse hakkında işlem yapılmadı.

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede kuaförlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadın ve erkeklerin bulunduğu gruptakilerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bir kişinin kadını saçlarından tutup yere yatırarak darp ettiği, bir tarafta ise iki kadının birbirinin saçlarından tutup kavgayı sürdürdüğü görüldü.

Kavga, araya başkalarının girmesiyle sona ererken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine işlem yapılmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.