Alanya'da İki Esnaf Grubunun Kavgası Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun saç saça baş başa kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga eden taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca kimse hakkında işlem yapılmadı.

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede kuaförlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadın ve erkeklerin bulunduğu gruptakilerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bir kişinin kadını saçlarından tutup yere yatırarak darp ettiği, bir tarafta ise iki kadının birbirinin saçlarından tutup kavgayı sürdürdüğü görüldü.

Kavga, araya başkalarının girmesiyle sona ererken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine işlem yapılmadığı öğrenildi. - ANTALYA