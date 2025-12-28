Haberler

Alanya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Alanya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Gülevşen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 07 HRA 52 plakalı Peugeot marka hafif ticari kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

