Alanya'da Hafif Ticari Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından çıkan kıvılcım, otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fiat marka 07 H 0622 plakalı hafif ticari araç, Alanya istikametine seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç için, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
