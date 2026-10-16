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Alanya'da eşini odaya iten Polonyalı turist, eşinin ölümüne neden oldu ve tutuklandı

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Antalya Alanya'da bir otelde alkollü eşini odaya çıkarmaya çalışan Polonyalı turist, eşinin düşüp başını duvara çarpmasına neden oldu. 60 yaşındaki eş hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu için otel odasına çıkmak istemeyen eşini odaya çıkarmaya çalıştığı sırada düşerek başını duvara çarpan 60 yaşındaki Polonyalı turist, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde konaklayan Polonya uyruklu B.B (54), alkollü olduğu için otel odasına çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) iterek odaya çıkarmaya çalıştı. Bu sırada düşen şahsın başının arka kısmı duvara çarptı. Yaralanan Polonya uyruklu şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren 60 yaşındaki şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan B.B sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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