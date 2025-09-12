Haberler

Alanya'da Eş Zamanlı Umuma Açık İş Yeri Denetimi

Haberler
Haberler
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya'da 33 noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 887 şahıs sorgulanırken, 11 iş yerinde eksiklikler tespit edilerek tutanak tutuldu. Bir iş yerinde TAPDK belgesi olmadığı için alkoller muhafaza altına alındı ve bir iş yerinde 147 adet fişek ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya'da 33 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada, 887 şahıs sorgulandı, 11 iş yerine işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçede "Umuma Açık İş Yeri Uygulaması" yapıldı. 33 noktada 176 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 887 şahıs sorgulandı. 11 iş yerinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle tutanak tutuldu. Ayrıca, bir iş yerinde TAPDK belgesi bulunmadığı gerekçesiyle iş yerinde bulunan alkoller muhafaza altına alındı.

Aynı zamanda denetimlerde bir iş yerinde 147 adet fişek ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
