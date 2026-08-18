Alanya'da Haraç İsteyen Saldırganlara Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisinden haraç isteyen şüphelilerin olumsuz yanıt vermesi üzerine bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenlediği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir emlak ofisine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların olay yerinden taksiyle kaçtığının belirlenmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, şüphelilerin Mersin'de saklandığını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya'ya getirildi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle taksi şoförleri H.Ş. (36), M.D. (46) ve S.Ş.'yi (28) de gözaltına aldı.

Mersin'e kaçtıkları ortaya çıktı

Jandarmadaki işlemleri sırasında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen C.K. ve M.A.'nın, emlakçıdan para talep ettikleri, olumsuz yanıt almaları üzerine iki ayrı taksiyle iş yerine geldikleri ve emlak ofisine 5 el ateş ettikleri belirlendi. Şüphelilerin saldırının ardından üçüncü bir taksiyle Mersin'e kaçtıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden taksi şoförleri H.Ş. M.D. ve S.Ş. yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Silahla tehdit' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan C.K. ve M.A. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı