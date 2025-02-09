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Düğünde sahne anlaşmazlığı kavgası

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Alanya'da sahne anlaşmazlığından çıkan kavga düğün salonunu savaş alanına çevirdi. Düğün sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga anı kameralara saniye saniye yansırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir düğün salonunda sahne anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu düğün sahipleri ile sahneye çıkan grup arasında çıkan tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu. Bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu.

SANDALYELER İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sözlü kavganın ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbirlerine düğün salonunda bulunan sandalyeler ile birbirine girdiği görüntüler yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde sahne anlaşmazlığı kavgası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Bu evlilikten hayır gelirmi hiç evlenmeyin gelir ?? kafa tasınızı 8!!keremuaaa

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