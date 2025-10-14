Haberler

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafikte tehlike oluşturan bir sürücüye 92 bin TL ceza kesildi ve ehliyeti iptal edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 92 bin TL ceza uygulandı.

Olay, Mahmutseydi Mahallesi Park Orman önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki kez drift yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlenen sürücüyü tespit edip yakaladı. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
