Alanya'da Döviz Bürosuna Soygun Girişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna gelip kasadaki paraları isteyen maskeli ve silahlı şüpheli ile iş yeri sahibi arasında arbede çıktı. İş yeri sahibi yüzünden darbe alırken, şüpheli para alamadan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Y.E. çalıştığı sırada maskeli ve silahlı bir şüpheli iş yerine geldi. Şüpheli, iş yeri sahibinden kasadaki paraları vermesini istedi. Para isteyen şüpheliye direnen iş yeri sahibi ile şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Y.E. yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanırken, şüpheli para alamadan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda detaylı çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri kaçan maskeli ve silahlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında yan dükkanda olan Deniz Demez, "Bir baktım içeriden sesler gelmeye başladı. Ben bu tarafa yürümeye başladım. Tam yürürken merdivenlerden yukarıya doğru bir kişi geldi. İçeriye baktım. İş yeri sahibi yerde yatıyordu. Ben bunu görünce üstüne atlamaya çalıştım. Silahını doğrulttu. Ondan sonra kaçmaya başladı ve kayboldu. Polis geldi iş yeri sahibi çok şükür iyi. Şüpheli hiçbir şey alamadı. Yüzü maskeliydi. Ellerinde eldiven yoktu. Benden biraz uzun boyluydu. Genç olduğu belliydi" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı