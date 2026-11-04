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Alanya'da bir operasyonda 158 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Alanya'nın Sugözü ve Şekerhane mahallelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde narkotik ekiplerinin iki mahallede düzenlediği operasyonlarda metamfetamin, esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sugözü ve Şekerhane mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Sugözü Mahallesi'nde İ.K.'nin evine yapılan operasyonda 5 parça halinde toplam 158 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 103 bin 285 TL, bin 325 euro ve 488 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şekerhane Mahallesi'nde H.K.'nin evine düzenlenen operasyonda ise 16 kök kenevir bitkisi, 60 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 16 bin 800 TL, 220 euro, 10 İngiliz sterlini ve kenevir yetiştirmede kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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