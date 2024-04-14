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Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

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Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Kaza, 4 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erhan D. idaresindeki 07 NCC 66 plakalı araç, Manavgat istikametine seyir halindeyken kavşakta Mehmet Uymaz yönetimindeki 07 BFA 66 plakalı motosiklete çarptı. Oluşan kazada yaralı motosiklet sürücü Uymaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Uymaz, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde Erhan D. yönetimindeki aracın, Mehmet Uymaz'ın kullandığı ters yöne giren motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüntüler de kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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