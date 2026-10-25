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Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

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Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı Haber Videosunu İzle
Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı, sürücü kaçtı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, araçtaki 1 kişi yaralandı. Sürücünün kaçtığı öğrenilirken kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 E 4239 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

D-400'de uzun araç kuyrukları oluştu

Polis ekipleri, kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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