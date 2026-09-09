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Alanya’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde, haklarında toplam 32 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, haklarında toplam 32 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışmaları kapsamında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.'yu (31) ilçe merkezinde takibe aldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.O., gözaltına alındı. Öte yandan, 'hırsızlık' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.M. (32) de polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. D.M., Kestel Mahallesi'ndeki ikametine yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O. ve D.M., Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 firari hükümlü de tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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