Haberler

Alanya'da 2 milyon TL'lik klima kablosunu çalan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalındı. Jandarmanın güvenlik kamerası incelemesiyle yakalanan 17 yaşındaki çocuk, hırsızlık suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalan 17 yaşındaki adli süreçteki çocuk, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalındı. Durumu fark eden inşaat çalışanları, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi ikametine düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki şüpheli A.T., yaşı küçük olduğu için avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor