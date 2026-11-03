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Alanya'da 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olan M.B. evinde yakalanıp tutuklandı

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Alanya'da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.B., Kadıpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.B., polis ekiplerince evinde yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin Kadıpaşa Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.B. evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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