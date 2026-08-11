Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 290 gram kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 290 gram kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı