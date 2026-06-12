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Alanya'da 11 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve kaçmaya yardım suçlarından 11 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B., polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin teknik takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.B.'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün Demirtaş Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, mahkemeye çıkarılan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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