Üye Girişi
Haberler

Alanya'da 11 araçlı zincirleme trafik kazası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da 11 araçlı zincirleme trafik kazası Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alanya'da 11 araçlı zincirleme trafik kazası

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, olay yeri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Alanya Çevre Yolu D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 araç birbiriyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, kazanın olduğu şeritte trafik bir süre aksadı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin çalışmasıyla tıkalı şerit trafiğe açıldı.

Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise 11 araçlı zincirleme trafik kazasını cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title