Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Başından böyle vuruldu

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Doğan'ın yeğeni, Esmer ve Müslüm T.'den borca hırdavat malzemesi aldı. Doğan'ın yeğeni borcunun bir kısmını ödedi. Ancak kalan kısmını ödemediği için Esmer ve Müslüm T. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Dün de Esmer ve Müslüm T., Doğan'ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Doğan kafasından yaralandı. Zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen polis, onları yakalamak için adreslere baskınlar yaptı. Polisin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA