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Konya'da alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı

Konya'da alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı
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Konya’da bir kişi alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiyi göğsünden bıçakladı.

Konya'da bir kişi alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiyi göğsünden bıçakladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zekeriya D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan 43 yaşındaki Volkan K. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, Volkan K. sağ göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Volkan K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olayda elinden ve kolundan hafif yaralanan zanlı Zekeriya D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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