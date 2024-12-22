Alacak Verecek Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

Tabancayla vurulan bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı polis tarafından yakalandı

KONYA - Konya'da alacak verecek kavgasında bir kişi tabanca ile vurularak hayatını kaybederken, zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Çevre Yolu üzeri Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer Ş. tabanca ile Süleyman Kıyak'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Kıyak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Süleyman Kıyak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Muammer Ş. ise polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.