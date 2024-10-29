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Alacak Verecek Kavgası Ankara'da Ölümle Sonuçlandı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda, Musa M. adlı kişi abisinin damadı tarafından stabiklandı.

Başkentte alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Musa M., abisinin evine gittiği sırada abisinin damadı ile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan Musa M., sokakta kendisini arkasından takip eden abisinin damadı tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede Musa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Musa M.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Alacak Verecek Kavgası Ankara'da Ölümle Sonuçlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa

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