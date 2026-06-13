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Çorum'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Çorum'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Mustafa O. (43) idaresindeki 66 FD 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine O. (41), B.O. (16) ve M.N.O. (12) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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