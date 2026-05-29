Alaca 25 acemi kasap hastaneye başvurdu

Çorum'un Alaca ilçesinde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında bıçak veya satırla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ilçede kurban keserken yaralanan 25 kişi hastaneye başvurdu. Vatandaşların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı