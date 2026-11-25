Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Alaaddin Parkı'nda görülen mezar benzeri toprak yığını vatandaşlarda hayret ve tedirginliğe yol açtı.

Olay, kentin en yoğun bölgelerinden Odunpazarı ilçesi sınırlarında yer alan Alaaddin Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park alanındaki toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı görüldü. Yapının üzerine oradaki mezar taşına benzetilmiş bir fayansa sprey boyayla "Fatiha" ibaresinin yazıldığı, baş kısmına ise yere sprey boyayla "Haya edep ya hu" yazısının yerleştirilerek bir ağaca Türk bayrağı asıldığı fark edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler ve parkta karşılaşılan manzara, bölgedeki vatandaşlar arasında hayret ve tedirginliğe sebep oldu. Olayın kim tarafından ve niçin yapıldığı araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı