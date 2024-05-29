Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Alanya'da bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Ceylan Demir'in hayatını kaybetmesi üzerine ALKÜ Rektörü Türkdoğan başsağlığı mesajı yayınladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. ALKÜ Rektörü Türkdoğan, vefat eden üniversite öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayınladı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ceylan Demir (22), Oba Mahallesi'nde kaldığı yurtta hayatını kaybetti.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan ise genç kızın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerimizden Ceylan Demir'in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA