Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafikte seyreden bir otomobilde çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında Ankara istikametinde seyir halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. - ANKARA