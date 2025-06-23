Akyurt'ta Tarlada Çalışan Kadına Yorgun Mermi İstibadı

Akyurt'ta Tarlada Çalışan Kadına Yorgun Mermi İstibadı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 73 yaşındaki N.A. isimli kadının tarlada çalışırken sırtına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde tarlada çalışan kadın, sırtında hissettiği ağrı sonucu hastaneye gitti. Hastanede yapılan muayene sonucunda, kadının sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Saat 11.00 sıralarında, Akyurt'un Timurhan Mahallesi Çankırı Bulvarı tarafında tarlada çapalama yapan 73 yaşındaki N.A. isimli kadın, sırtında bir yanma hissiyle Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan muayene sonucunda N.A.'nın sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Yaralı kadın, tedavisinin devamı için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan araştırmada, Büğdüz Mahallesi'nde düğün hazırlığı yapan H.H.R. isimli şahsın üzerinde ruhsatlı tabanca bulundu. H.H.R., emniyetteki ifadesinde silahla havaya ateş ettiğini beyan etti. Tabancaya el konulurken, şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen N.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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