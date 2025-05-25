Akyurt'ta Hırsızlık Olayı: Ev Sahibinin Önünde Değerli Eşyalar Çalındı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ev sahibi kapının önünde oturduğu sırada eve giren hırsız, değerli eşyaları alarak kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi kapının önünde oturduğu sırada içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evdeki ziynet eşyaları ile nakit parayı alarak kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın ardından mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, yetkililer vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANKARA