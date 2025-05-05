Akyazı'da Samanlık Yangını: Tüm Yapı Kül Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alevlere teslim olan samanlık küle döndü.

Yangın, Salihiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D.'e ait bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığı tamamen sardı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA