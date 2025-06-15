Akyazı'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kara Yolunu Kapladı

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Akyazı'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kara Yolunu Kapladı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, D-140 kara yolunu etkileyerek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otluk alanda çıkan yangın, karayolunu kapladı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kara yolunu kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-140 kara yolunun Karaçalılık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alanda çıkan yangının dumanları kara yolunu kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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