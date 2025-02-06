Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

Akyazı'da Kar Yağışı Sonrası Kaza: 3 Yaralı

Akyazı'da Kar Yağışı Sonrası Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda cipin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarpan cip, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışması neticesinde bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 54 AKZ 855 plakalı cip, kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde park halinde duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan cip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.P. ile araç içerisinde bulunan E.Ç. ve S.K. isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin çalışması neticesinde yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
img

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
img

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Yangın faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden iki kişi tutuklandı!
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.