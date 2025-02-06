Akyazı'da Kar Yağışı Sonrası Kaza: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarpan cip, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışması neticesinde bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 54 AKZ 855 plakalı cip, kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde park halinde duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan cip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.P. ile araç içerisinde bulunan E.Ç. ve S.K. isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin çalışması neticesinde yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA