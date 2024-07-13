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Akyaka'ya Karayolu Kapatıldı, 5 Kilometre Kuyruk Oluştu

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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası Akyaka'ya karayolundan giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bu durum, Sakar rampasında 5 kilometrelik bir kuyruğun oluşmasına neden oldu.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazası sonrası Akyaka'ya karayolundan giriş ve çıkışların kapatılması sonrası Sakar rampasında 5 kilometre kuyruk oluştu.

Günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi girişinde sabah 09.20'De Denizli'den günübirlik tatil için gelen Midibüsün Akyaka girişinde freni boşalması sonrası karıştığı kaza sonrası Karayolundan Akyaka girişi trafiğe kapatılmıştı.

Yolun trafiğe kapatılması sonrası Akyaka'ya Aydın, Denizli ve İzmir'den günü birlik tatil için araçları ile gelen, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelerin de güzergahı olan Sakartepe rampasında iniş yönünde Gökova Kavşağına kadar 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Akyaka Mahallesine giriş ve çıkışlar Gökova kavşağından verilirken, yoğunluk nedeniyle araçlar uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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