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Akyaka'da Şiddetli Yağış ve Yıldırım Düşmesi, Elektronik Eşyaları Zarar Görmesine Neden Oldu

Akyaka'da Şiddetli Yağış ve Yıldırım Düşmesi, Elektronik Eşyaları Zarar Görmesine Neden Oldu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı, ahırlar su altında kaldı. Yıldırım düşmesi sonucu birçok elektronik eşya zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.

Akyaka'da dereler taştı, ahırları su bastı

Yıldırım düşmesi sonucu elektronik eşyalar zarar gördü

KARS - Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, ahırlar sular altında kaldı.

Kars'ın Akyaka ilçesi sağanak yağmura teslim oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur, sele neden oldu. Dereler taştı, ahırlar sular altında kaldı, tarlara yağmurdan zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonu ise bazı evlerde bulunan buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi malzemeler zarar görerek çalışmaz hale geldi.

Akyaka'ya bağlı Şahnalar köyünde yaşayan ve evindeki elektronik cihazlar yıldırım düşmesi sonu yanan Mahmut Ağbulak, "Çok korktuk, yıldırım düşmesi sonucu bazı cihazlarımıza yandı. Güvenlik kameramız yandı, modem yandı, monitör yandı. Cihazlarımız kullanılamaz halde, yetkililer geldi, tutanak tuttu" dedi.

İlçede yetkililer vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - 3.Sayfa
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