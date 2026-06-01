Muğla'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, anahtarı üzerinde bulunan 48 AD 236 plakalı motosiklet, bir otelin önünden kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde şahsın etrafı kontrol ettikten sonra motora binip gitmesi yer alıyor.

Motosiklet sahibinin durumu fark ederek jandarmaya başvurduğu ve şikayetçi olduğu, güvenlik güçlerinin, motosikleti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı