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Akyaka'da Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Kişi Yakalandı

Akyaka'da Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Kişi Yakalandı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Akyaka'da hakkında 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda jandarma 'kasten yaralama' suçundan aranan 1 kişinin yerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl, 1 ay, 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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