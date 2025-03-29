Akyaka'da Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Kişi Yakalandı
Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Akyaka'da hakkında 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kars'ın Akyaka ilçesinde jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda jandarma 'kasten yaralama' suçundan aranan 1 kişinin yerini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl, 1 ay, 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS