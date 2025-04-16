Akyaka'da Çoban Cinayeti Davasında 5 Gözaltı

Akyaka'da 3 yıl önce çobanın öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Hacıpiri köyü yaylasında 27 Temmuz 2022 yılında hayvanları çalmaya gelenler tarafından öldürülen Iğdırlı çoban Mücahit İşge'nin faillerinin bulunmasına yönelik Kars İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalarda daha önce belirlene bazı adresler ile Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy köyüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. JASAT ekiplerinin de katıldığı operasyonda, E.A., R.A., Y.A., A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARS