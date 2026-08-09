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Akülü arabada uyuşturucu: 705 gram metamfetamin ele geçirildi

Akülü arabada uyuşturucu: 705 gram metamfetamin ele geçirildi
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Samsun’da akülü çocuk aracının tekerleğine gizlenmiş 705 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da akülü çocuk aracının tekerleğine gizlenmiş 705 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan narkotik polisi, İlkadım ilçesinde söz konusu otobüsü durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagaj bölümünde bulunan akülü çocuk aracı şüphe üzerine detaylı şekilde incelendi. Yapılan aramada aracın tekerleğinin içine zulalanmış vaziyette 705 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin dikkat çekmemek için akülü çocuk aracına gizlendiği değerlendirilirken, operasyonda E.Ü. (27) gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ü., bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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