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Aksu'da Durdurulan Araçta 1.500 Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Aksu'da Durdurulan Araçta 1.500 Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
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Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi. Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde durdurulan araçta bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Aksu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 500 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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